بمعرض موناكو.. السعودية ترسخ مكانة البحر الأحمر كوجهة عالمية جديدة لليخوت الفاخرة

شاركت الهيئة السعودية للسياحة في معرض موناكو لليخوت، أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع الملاحة واليخوت الفاخرة، حيث سلطت الضوء على الإمكانيات التي يتمتع بها البحر الأحمر من التجارب السياحية، والبنية التحتية المتطورة، والجاهزية العالية لاستقبال اليخوت الفاخرة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة؛ مؤكدة استراتيجيتها في ترسيخ موقع البحر الأحمر السعودي كوجهة عالمية جديدة لعشاق الملاحة والرحلات البحرية الفاخرة.

وكشفت الهيئة خلال المعرض عن إطلاق حملتها الدولية ""Super Yacht Arabia التي تروج للبحر الأحمر السعودي كوجهة عالمية جديدة لليخوت الفاخرة؛ وتبرز مقوماته الاستثنائية التي تجمع بين التقنيات المستقبلية مع المحافظة على الأصالة والتفرّد، من المرافئ الحديثة، والممرات البحرية، والعروض الحصرية، مدعومة بمقومات طبيعية من الشعب المرجانية العملاقة والواحات والجزر الخاصة.

وضم جناح الهيئة شركاء استراتيجيين من أبرز الجهات المطورة والمشغلة مثل الهيئة السعودية للبحر الأحمر، نادي جدة لليخوت والمارينا، أمالا، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث أتاح الجناح لقاءات مع أكثر من 90 جهة دولية من القطاعين العام والخاص، نتج عنها الإعلان عن 18 صفقة محتملة لتعزيز قطاع اليخوت الفاخرة في السعودية.

وفي هذا السياق، صرح فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "بدعم استثماري غير مسبوق يتجاوز 84 مليار ريال، وبساحل يمتد لأكثر من 1,800 كيلومتر، يستعد البحر الأحمر السعودي لاستقبال مجتمع اليخوت العالمي بما يقدمه من مرافق متطورة، ومسطحات مائية واسعة، وتجارب سياحية فاخرة، وقد شكّل معرض موناكو منصة مميزة لاستعراض مكانة البحر الأحمر كوجهة جديدة لعالم اليخوت وذلك بالتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المستدام في السياحة البحرية؛ حيث يشكل البحر الأحمر فرصة استراتيجية للنمو بفضل موقعه الجغرافي المميز، وبنيته التحتية القابلة للتوسع، والدعم الحكومي الكبير، مما يجعله بيئة خصبة أمام المستثمرين وقادة صناعة السياحة البحرية حول العالم للمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع".