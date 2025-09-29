قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمعرض موناكو.. السعودية ترسخ مكانة البحر الأحمر كوجهة عالمية جديدة لليخوت الفاخرة

معرض موناكو
معرض موناكو
محمد الاسكندرانى

شاركت الهيئة السعودية للسياحة في معرض موناكو لليخوت، أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع الملاحة واليخوت الفاخرة، حيث سلطت الضوء على الإمكانيات التي يتمتع بها البحر الأحمر من التجارب السياحية، والبنية التحتية المتطورة، والجاهزية العالية لاستقبال اليخوت الفاخرة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة؛ مؤكدة استراتيجيتها في ترسيخ موقع البحر الأحمر السعودي كوجهة عالمية جديدة لعشاق الملاحة والرحلات البحرية الفاخرة.

وكشفت الهيئة خلال المعرض عن إطلاق حملتها الدولية ""Super Yacht Arabia التي تروج للبحر الأحمر السعودي كوجهة عالمية جديدة لليخوت الفاخرة؛ وتبرز مقوماته الاستثنائية التي تجمع بين التقنيات المستقبلية مع المحافظة على الأصالة والتفرّد، من المرافئ الحديثة، والممرات البحرية، والعروض الحصرية، مدعومة بمقومات طبيعية من الشعب المرجانية العملاقة والواحات والجزر الخاصة.

وضم جناح الهيئة شركاء استراتيجيين من أبرز الجهات المطورة والمشغلة مثل الهيئة السعودية للبحر الأحمر، نادي جدة لليخوت والمارينا، أمالا، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث أتاح الجناح لقاءات مع أكثر من 90 جهة دولية من القطاعين العام والخاص، نتج عنها الإعلان عن 18 صفقة محتملة لتعزيز قطاع اليخوت الفاخرة في السعودية.

وفي هذا السياق، صرح فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "بدعم استثماري غير مسبوق يتجاوز 84 مليار ريال، وبساحل يمتد لأكثر من 1,800 كيلومتر، يستعد البحر الأحمر السعودي لاستقبال مجتمع اليخوت العالمي بما يقدمه من مرافق متطورة، ومسطحات مائية واسعة، وتجارب سياحية فاخرة، وقد شكّل معرض موناكو منصة مميزة لاستعراض مكانة البحر الأحمر كوجهة جديدة لعالم اليخوت وذلك بالتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المستدام في السياحة البحرية؛ حيث يشكل البحر الأحمر فرصة استراتيجية للنمو بفضل موقعه الجغرافي المميز، وبنيته التحتية القابلة للتوسع، والدعم الحكومي الكبير، مما يجعله بيئة خصبة أمام المستثمرين وقادة صناعة السياحة البحرية حول العالم للمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع".

وزارة السياحة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

الاسكان

وزارة الإسكان تواصل تلبية الطلب المتزايد على أراضي بيت الوطن.. طرح تكميلي

وضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية الزنيقة

محطة صرف الزنيقة.. مشروع بـ120 مليون جنيه ينهي معاناة 19 ألف مواطن في إسنا جنوب الاقصر|تفاصيل

الأقصر تواصل صيانة تاريخها الفرعوني بأعمال ترميم وحفائر في الكرنك

لجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.. الأقصر تواصل أعمال ترميم وحفائر الكرنك

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد