مهمة مصيرية لشباب الفراعنة أمام نيوزيلندا في مونديال تشيلي

يترقب منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مواجهة حاسمة أمام نيوزيلندا، تنطلق في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت القاهرة)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في تشيلي.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل إنعاش آماله في التأهل، بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين دون رد، وهي النتيجة التي وضعته في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، التي تتصدرها اليابان تليها تشيلي ثم نيوزيلندا.

ويخطط المدير الفني أسامة نبيه لإجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية، حيث من المرجح أن يبدأ بمحمد السيد في وسط الملعب بدلاً من سليم طلب، فيما يشارك معتز محمد في خط الدفاع على حساب سيف سفاجا.

وأكد نبيه أن ركلة الجزاء المبكرة أمام اليابان أثرت سلبًا على معنويات اللاعبين، لكنه أبدى رضاه عن الأداء الجماعي والالتزام الخططي، مضيفًا: "أنا واثق في قدرات لاعبينا، وسنقاتل لحجز بطاقة العبور أمام نيوزيلندا وتشيلي".

قائمة الفراعنة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) – أحمد وهب (المصري) – أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) – أحمد عابدين (الأهلي) – عبد الله بوستنجي (زد) – معتز محمد (حرس الحدود) – مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) – مهاب سامي (إنبي)

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) – محمد السيد (الزمالك) – أحمد وحيد (غزل المحلة) – سيف سفاجا (إنبي) – سليم طلب (هيرتا برلين) – تيبو جابريال (ماينز)

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) – عمر سيد معوض (الأهلي) – حامد عبد الله (إنبي) – عمرو "بيبو" (أراو السويسري) – ياسين عاطف (الأهلي) – عمر خضر (أستون فيلا) – أحمد شرف (المصري) – محمد هيثم (الأهلي).