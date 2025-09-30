قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمر هشام: مصر تعود إلى الساحة الدولية للجولف ببطولات عالمية جديدة

عمر هشام طلعت مصطفى
عمر هشام طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى   -  
أحمد رمضان

أعلن عمر هشام، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن تنظيم سلسلة من البطولات الكبرى خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة تعيد لمصر مكانتها المرموقة في رياضة الجولف عالميًا.

وقال هشام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بملعب مينا هاوس التاريخي: “اخترنا أن يكون الإعلان من قلب الأهرامات، لأن هذا المكان يرمز إلى التراث والعراقة، تمامًا مثل تاريخ الجولف في مصر، ولدينا إرث يمتد لأكثر من قرن من الزمان يجعلنا ضمن أقدم دول العالم التي مارست هذه الرياضة.”

كشف رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن تفاصيل البطولات المقبلة، قائلًا إن الاتحاد سيبدأ بتنظيم البطولة المصرية المفتوحة رقم 104 للهواة للرجال، والتي ستُقام في نادي دريم لاند، حيث تُعد هذه البطولة المرة الأولى التي تُنظم فيها بطولة خاصة لكبار السن، وسيواصل الاتحاد التزامه بتطوير جولف الشباب والسيدات، حيث سيستضيف أيضًا البطولات المصرية المفتوحة للناشئين والهواة للسيدات في نادي نيو جيزة.

أضاف أن البطولة الثالثة ستكون عودة البطولة المصرية المفتوحة بعد غياب دام أكثر من 15 عامًا، وهي إحدى أعرق البطولات التي بدأت في عام 1921، وستعود هذه البطولة ضمن جولة التطوير الآسيوية، مع جائزة مالية تبلغ 125 ألف دولار، كما سيطلق الاتحاد أيضًا بطولة دولية جديدة ضمن الجولة الآسيوية، وهي بطولة تستقطب اللاعبين العالميين، لتضع مصر في مقدمة المشهد الرياضي الدولي.

وذكر أن الاتحاد حقق إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، قائلًا: “استطعنا زيادة قاعدة اللاعبين بنسبة 25%، كما نجحنا في تنظيم بطولة العرب للناشئين والسيدات بنادي مدينتي، والتي بثت للعالم وأثبتت قدرتنا على استضافة بطولات بمعايير دولية.”

وأكد "هشام"، أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون الدعم الرسمي، مضيفًا: “وزارة الشباب والرياضة آمنت برؤيتنا منذ اليوم الأول، وكان دعمها أساسيًا للوصول إلى هذه المرحلة، كما أن شراكتنا مع الاتحاد العربي للجولف والجولة الآسيوية تعزز من مكانة مصر على المستويين العربي والإفريقي.”

وأشار إلى أن لهذه البطولات بعدًا يتجاوز الرياضة، لافتًا إلى أن سياحة الجولف تمنح مصر ميزة تنافسية فريدة، بفضل ملاعبها الدولية وشمسها المشرقة على مدار العام ومواقعها التاريخية الفريدة، وكل بطولة تُقام تروج لمصر عالميًا وتدعم أهداف رؤية 2030.

وختم هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تمهيد الطريق أمام اللاعبين المصريين للانطلاق نحو العالمية، قائلًا: “كل بطولة تمنح لاعبينا خبرة دولية وتصنيفًا أفضل، وهو ما يقربهم من المشاركة في الأولمبياد. نريد أن يكون اسم مصر حاضرًا بقوة على خريطة الجولف العالمية.”

عمر هشام طلعت مصطفى الجولف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد