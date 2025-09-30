قومى المرأة بأسوان ينفذ الدورات التدريبية لريادة الأعمال وجلسات الدوار للتوعية المجتمعية

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم إستكمال تنظيم الدورات التدربية لبرنامج ريادة الأعمال والتى إستهدفت تدريب عدد 150 سيدة وفتاة من أهالى قرى ونجوع مخمير والواحى والصدفية والفارسية والمنشية شرق بمركز كوم أمبو .

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الدورات التدريبية شملت موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات ، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتبارها محور الأسرة المصرية .

وأوضح بأنه برعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 20 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 1000 سيدة ورجل وطفل داخل 10 من قرى ونجوع مركز كوم أمبو ، وقد تناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات بالتنسيق مع اللجان المشتركة لتكثيف الجهود على المخابز ضمن الجهود المبذولة من خلال الحملات المكثفة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر لتشديد الرقابة التموينية بهدف الإطمئنان على جودة رغيف العيش وحمايته من أى تلاعب من حيث الوزن ، ومطابقته للمواصفات المطلوبة وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .