وزير قطاع الأعمال ينعى اللواء مهندس جمال جاد أبو تيت العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيجوارت

نعى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ببالغ الحزن والأسى، اللواء مهندس جمال جاد أبو تيت، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية (سيجوارت) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد الوزير أن الفقيد الراحل كان نموذجًا مشرفًا في العطاء والإخلاص والانضباط، حيث ترك بصمات بارزة في مسيرته المهنية وقدم إسهامات كبيرة في تطوير العمل بالشركة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وزملاءه وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.