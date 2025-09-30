بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية

بدأت مدارس إدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، في تنفيذ خطة توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب المدارس الابتدائية ، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد .

وقالت إدارة الزاوية التعليمية : تهدف هذه مبادرة توزيع وجبات التغذية المدرسية تهدف إلى تحسين الحالة الصحية للطلاب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم وجبات غذائية متكاملة تحتوي على العناصر الأساسية مثل البروتينات، الفيتامينات، والمعادن.

وأضافت إدارة الزاوية التعليمية : تشمل وجبات التغذية المدرسية المقدمة بسكويت مدعم، ووجبات جافة

وأشارت إدارة الزاوية التعليمية إلى إن عملية توزيع وجبات التغذية المدرسية تتم وفقًا لمعايير صارمة لضمان جودة وسلامة الأغذية، مع متابعة دورية من فرق التفتيش لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية. كما تم التنسيق مع الجهات المحلية لضمان وصول الوجبات في مواعيدها دون تأخير.

ويستفيد من برنامج وجبات التغذية المدرسية أكثر من 13 مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي، ويُعد جزءًا من خطة الدولة لدعم التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يسهم في تقليل نسب التسرب من التعليم وتحسين التركيز والتحصيل الدراسي لدى الطلاب

وعلى جانب آخر ، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية، على تفقد عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

واستهل رئيس الوزراء زيارته للمنشآت التعليمية بتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية، بقرية شمّا، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، يرافقه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل تفقده أرجاء مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية على ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام من جانب الدولة المصرية، والسعي المستمر للنهوض بمختلف جوانب العملية التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.