رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية

بارك بوم كي المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية لمصر
بارك بوم كي المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية لمصر
أمينة الدسوقي

قال بارك بوم كي المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية لمصر وعضو البرلمان الكوري إن مصر هى مهد الحضارة القديمة و مفترق طرق حيوى يربط بين أفريقيا و الشرق الأوسط و بوجود قناة السويس فى قلبها تعمل مصر كمركز رئيسى للخدمات اللوجستية العالمية  و باعتبارها مركزا لكل من منطقة التجارة الحرة لقارة أفريقيا و الأسواق العربية فأنها تلعب دورا محوريا فى الاقتصاد الإقليمى و العالمى.

وتابع المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية لمصر وعضو البرلمان الكوري خلال  مؤتمر حول الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر وذلك احتفالاً بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين :" لقد أطلعنا باعجاب على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الاى أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا ، و هى رؤية متكاملة تعكس طموح مصر فى النمو و الإزدهار ، و نتمنى أن تحقق هذه الرؤية نجاحات ملموسة تترجم إلى رخاء لشعب مصر.كما أن مصر بجانب دورها الاقتصادى توتصل القيام بمسئوليات محورية فى المجالين الدبلوماسى و الأمنى و تسهم بفعالية فى تحقيق السلام و الاستقرار فى الشرق الأوسط و نحن نقدر هذه الجهود و نؤكد أنها ستظل شريكا نشطا فى الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة".

وفيما يخص المجال الاقتصادى أكد بارك بوم كي أنه تجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين ٣ مليار دولار سنويا ، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة فى مصر نحو مليار دولار، كما يسهم أكثر من ٥٠ شركة كوربة فى دعم الاقتصاد المصرى سواء عبر الانتاج الصناعى المحلى أو من خلال مشاركتها فى مشروعات استراتيجية فى مجالات النقل و الطاقة، لافتا إلي أن  المرحلة المقبلة ستشهد توسعا أكبر للتعاون القائم ، خاصة مع تطلع الجانبين إلى بناء شراكات جديدة فى مجالات الاقتصاد الأخضر ، التحول الرقمى ، و سلاسل القيمة الإقليمية.

وأوضح المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية لمصر وعضو البرلمان الكوري لقد أعرب الرئيس السيسي خلال زيارته إلى كوريا عام 2016 عن إعجابه بالتجربة التنموية الكورية حيث استشعر  أن تكامل خبرة كوريا مع إمكانات مصر وموقعها الاستراتيجي سينتج قصص نجاح جديدة تعود بالنفع على شعبينا. 

وأشار المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية لمصر وعضو البرلمان الكوري  إلي أنه ستواصل كوريا ومصر، بتجربتها الناجحة في النمو، و بإمكانياتها اللامحدودة ومزاياها الجغرافية، بناء تعاون اقتصادي مفيد للشعبين.
وأوضح أنه :"اليوم، بصفتي المبعوث الخاص لجمهورية كوريا الجنوبية أؤكد لكم استعداد كوريا لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية، ومجتمع الأعمال، والشعب المصري، لتعزيز العلاقات التعاونية بين بلدينا، بما يرتقى بعلاقاتنا إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة".

واكد انه خلال اليوم يتم الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية - المصرية، فإننا نتطلع إلى أن يكون المستقبل حافلاً بإنجازات أوثق، وتعاون أعمق بين بلدينا.

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش
بورش
بورش

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

