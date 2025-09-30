رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة المنوفية، في إطار متابعة جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأولوية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة؛ من أجل تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية للحكومة حاليا تتضمن تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وخلال الجولة، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد طفرة تنموية ونقلة نوعية جديدة، وذلك من خلال التوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية، مؤكداً أنه تم البدء الفعلي في إنشاء 6 كيانات طبية عملاقة على أرض المحافظة باستثمارات كبيرة، منها مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديد، مؤكداً أنه يتم تقديم الدعم الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة؛ لخدمة أهالي المنوفية.

وفي هذا الإطار، اطلع رئيس الوزراء على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية المقدمة لسكان محافظة المنوفية، الذين يتجاوز عددهم 4.7 مليون نسمة، وتشمل هذه الخدمات 20 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، تضم 1,441 سرير داخلي، و342 سرير رعاية مركزة، و206 حضانات أطفال، و196 سرير استقبال، و241 جهاز تنفس صناعي، و53 غرفة عمليات، و511 ماكينة غسيل كلوي، و66 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة.

كما تحدث الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن إنجازات المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والتي تشمل مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ومبادرة صحة المرأة (زيارة أولى/ زيارة دورية)، ومبادرة كبار السن، إضافة إلى مبادرة المقبلين على الزواج، ومبادرة الأمراض الوراثية، ومبادرة الأم والجنين، ومبادرة المسح السمعي، ومبادرة الأنيميا والتقزم، ويتم تنفيذها بنسب تتراوح ما بين 74 ـ 165%.

كما تم تفعيل العيادات التخصصية بالوحدات الصحية في 62 وحدة بإجمالي 148 أخصائيا.

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى أشمون المركزي الجديد، أشار الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن مستشفى أشمون العام القائمة تعد إحدى الركائز الطبية المهمة بمحافظة المنوفية، وهناك متابعة ميدانية مستمرة لضمان تحسين الخدمات والارتقاء بالمنظومة الصحية لتلبية تطلعات المواطنين، كما يتم إنشاء مستشفى أشمون المركزي الجديد؛ في إطار تحسين منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن مستشفى أشمون المركزي الجديد، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.482 مليار جنيه، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع؛ حيث بدأ العمل في المشروع يوم 15 مارس 2023، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2026، وتبلغ نسبة التنفيذ الحالية 62%.

وقال المهندس علاء شريف، مدير المشروع بالشركة المنفذة: يضم المستشفى 272 سريرًا موزعة على تخصصات متنوعة تشمل 42 سريرًا للأطفال، و44 سرير رعاية مركزة، و42 سريرًا للنساء والولادة، و56 سريرًا لغسيل الكلى، و21 سريرًا للطوارئ، و12 سريرًا لحالات الحروق، و55 سريرًا للعناية المركزة الشاملة.

كما يشتمل المشروع على عدة مبانٍ، منها المبنى الرئيسي بمساحة 8257 مترًا مربعًا (4 أدوار)، ومبنى الكهرباء بمساحة 4052 مترًا مربعًا (دورين)، ومبنى الخدمات بمساحة 1260 مترًا مربعًا (دورين)، ومبنى العيادات الخارجية الذي يضم 30 عيادة (دورين)، ومبنى المغسلة والتعقيم بمساحة 1870 مترًا مربعًا (دور واحد).

فيما أشار المحافظ إلى أن هناك اهتماما بمضاعفة حجم الأعمال وتذليل جميع العقبات لضمان الانتهاء منها في أقرب وقت، مؤكدا أن مستشفى أشمون الجديد يعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية؛ للمساهمة في تقديم خدمة طبية فائقة للمرضى، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وخلال تواجده بالمستشفى، تفقد رئيس مجلس الوزراء وحدة للغسيل الكلوي، كما تفقد نموذجا معدا لغرف إقامة المرضى، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في حواره مع مدير المشروع على أن تكون مستلزمات المستشفى من المكون المحلي.