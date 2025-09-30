قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة

أعلنت وزارة العمل عن توفير 195 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى شركة "الشاطئ الغربي للمقاولات العامة"، في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، حيث وفر تلك الفرص مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة منال عبد العزيز.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:50 فني جبس بورد براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 50 نقاش براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 40 حداد مسلح براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 40 نجار مسلح براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 15 سباك براتب من 1500 إلى 1800 درهم.

وأكدت الوزارة أن الشركة توفر سكنًا ومواصلات، وتتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، مع إتاحة ساعات عمل إضافية وفق الإنتاجية، وذلك طبقًا لبنود التعاقد وقانون العمل بدولة الإمارات، والشروط:السن من 25 إلى 40 عامًا، خبرة لا تقل عن 4 سنوات.


وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة   أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أيام، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://egyre​s.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالدقهلية

أرشيفية

مبيعرفش يعوم.. مصرع عامل غرقا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية

إصابة 17 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد