195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم

أعلنت وزارة العمل عن توفير 195 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى شركة "الشاطئ الغربي للمقاولات العامة"، في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، حيث وفر تلك الفرص مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة منال عبد العزيز.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:50 فني جبس بورد براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 50 نقاش براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 40 حداد مسلح براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 40 نجار مسلح براتب من 1600 إلى 1800 درهم، 15 سباك براتب من 1500 إلى 1800 درهم.

وأكدت الوزارة أن الشركة توفر سكنًا ومواصلات، وتتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، مع إتاحة ساعات عمل إضافية وفق الإنتاجية، وذلك طبقًا لبنود التعاقد وقانون العمل بدولة الإمارات، والشروط:السن من 25 إلى 40 عامًا، خبرة لا تقل عن 4 سنوات.



وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أيام، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://egyre​s.manpower.gov.eg/Request_UAE/index