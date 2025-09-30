قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رئيس اتحاد القوة: جميع مشاركات الاتحاد المصري بالبطولات تتم تحت مظلة WPC

محمد سمير

أكد اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة، أن كل ما أثير مؤخرا ونشر في بعض المواقع من اتهامات بشأن تنظيم بطولات غير شرعية أو إهدار الدعم الوزاري “عار تماما من الصحة”، مشددا على أن الاتحاد يعمل وفق اللوائح ويحقق إنجازات غير مسبوقة للعبة داخل مصر وخارجها.

وأوضح بركات أن مشاركة مصر في كأس العالم للقوة البدنية الأخيرة على أرضها شهدت حضور 550 لاعبا بعد تجارب رسمية شارك فيها نحو 850 لاعب وهو ما يعكس القاعدة القوية التي باتت تتمتع بها اللعبة محليًا.

وقال: “منذ دخولي الاتحاد عام 2018، توسعت القاعدة التنافسية بشكل ضخم، بعد أن كان أقصى عدد للمشاركين في التجارب لا يتجاوز 11 لاعبا فقط”.

وأضاف رئيس الاتحاد أن استضافة مصر لثلاث نسخ متتالية من بطولة كأس العالم أعطى للعبة بعدا جديدا، باعتبارها واجهة رياضية وسياحية واستثمارية لمصر.

وأكد: “العالم كله يعرف أبطالنا اليوم، وأرقامهم القياسية تتحدث عن نفسها، وهذه الإنجازات لم تتحقق في تاريخ الاتحاد الممتد لأكثر من 35 عامًا”.

كما شدد على أن مشاركة مصر بأعداد كبيرة في البطولات التي تستضيفها أمر طبيعي ومشروع، خاصة أن اللوائح تسمح للبلد المنظم بإشراك أكبر عدد من لاعبيه.

واستطرد قائلا: “حين نشارك في بطولات تقام خارج مصر نكتفي بوجود 3 أو 4 لاعبين مثل باقي الدول، وبالتالي معيار النجاح لا يقاس بعدد الأفراد بل بعدد الدول المشاركة”.

وفيما يخص تصريحات اللواء أسامة أبوشوشة، عضو المجلس السابق، التي اتهم فيها الاتحاد بالمشاركة في بطولات تابعة لاتحاد غير معترف به، قال بركات: “هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق فمن وقت تأسيس الاتحاد المصري لم نشارك إلا في بطولات تحت مظلة اتحاد WPC، وأبوشوشة نفسه كان عضوا بالمجلس ورئيس المكتب التنفيذي منذ عام 2001، وشارك بنفسه في تلك البطولات فإذا كان هناك اعتراض، فهو في الحقيقة يشتكي من ممارساته السابقة”.

وأكد أن أبوشوشة لم يسجل أي اعتراض رسمي في محاضر الجلسات طيلة فترة وجوده بمجلس الإدارة، بل كان أحد المؤسسين الداعمين لاتحاد WPC.

وأضاف بركات: “إسقاط عضويته من المجلس جاء بقرار من الجمعية العمومية، وما يفعله الآن لا يتجاوز محاولة لإحداث بلبلة كلما اقتربنا من إنجاز جديد”.

واضاف انه يقوم بإجراء بطولات موازية خارج الاتحاد المصري لبعض لاعبي مصارعة الذراعين مخالفا بذلك القانون المصري للرياضة لسنه ٧١ وايضا بعيدا عن الإجراءات الخاصة بكشف المنشطات والإجراءات الصحيه حيث اصيب احد اللاعبين بكسر مضاعف دون وجود اسعافات له أيضا ومشاركة لاعبين موقوفين من قبل منظمة النادو

وختم رئيس الاتحاد تصريحاته بأن الاتحاد المصري للقوة مستمر في خدمة اللعبة وتنميتها داخل مصر، وبأن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة هي أكبر دليل على نجاح الاستراتيجية المتبعة.

وقال: “لسنا في موضع دفاع بقدر ما نحن في موقع إنجاز، والأبطال المصريين هم خير رد على أي تشكيك أو محاولات للتشويش”.

محمود بركات الاتحاد المصري للقوة إهدار الدعم الوزاري تنظيم بطولات غير شرعية كأس العالم للقوة البدنية

