محمد عبد الرحمن يكشف سر انجذابه لفيلم ماما وبابا.. خاص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن سر انجذابه إلى فيلم ماما وبابا الذى يعرض حاليا فى السينما.

وقال محمد عبد الرحمن فى تصريحات لصدى البلد: أكثر ما جذبني للمشاركة في هذا الفيلم هو الفكرة المحورية التي يتناولها، وهي فكرة تمس كل بيت وكل علاقة زوجية تقريبًا، الفيلم يقدم رصدًا دقيقًا وممتعًا في الوقت ذاته للحياة بين الأزواج.

وأضاف محمد عبد الرحمن : وهذا من خلال تسليط الضوء على الصراعات اليومية البسيطة التي تتحول بمرور الوقت إلى خلافات عميقة، ومن الملفت أن كل طرف في العلاقة – سواء الزوج أو الزوجة – يرى نفسه الطرف الأكثر بذلًا للعطاء والتضحيات، بينما يشعر أن الآخر لا يقدر جهوده أو لا يشاركه بنفس القدر من المسؤولية، وهذه الفكرة وإن كانت واقعية ومألوفة للكثيرين، إلا أن المعالجة الدرامية لها في هذا الفيلم جاءت مختلفة تمامًا، حيث نرى الشخصيات وهي تتبادل الأدوار فعليًا، ليفهم كل طرف ما يعيشه الآخر بشكل عملي وليس فقط نظريًا.

أبطال وقصة فيلم ماما وبابا

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس وتأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

مسيرة محمد عبد الرحمن الفنية

محمد عبد الرحمن يُعدّ من أبرز نجوم الكوميديا في مصر حاليًا، حيث انطلق من بداياته المميزة في مسرح مصر ووصل إلى نجاحات لافتة في أحدث أعماله الفنية.

واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم الخطة العايمة، وفيلم لص بغداد، ومسلسل جمجوم وبمبم، ومسلسل الواد سيد الشحات. حصل عبد الرحمن على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب. كما نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دوره في مسلسل أستاذ ورئيس قسم.