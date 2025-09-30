مغامرات دون كيشوت ورقصة عصفور طل من الشباك لمواهب الباليه بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للواعدين بفصول الباليه بمركز تنمية المواهب يضم باليه دون كيشوت وعصفور طل من الشباك تصميم وإخراج الدكتورة منال زكريا وإشراف فنى للدكتور محمد عبد الستار وذلك فى الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير .

عرض وزارة الثقافة ودار الأوبرا

يأتى العرض فى إطار خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعداد جيل جديد من النابغين فى مختلف ألوان الفنون الجادة ويؤديه أكثر من ٦٠ موهبة واعدة فى فن الباليه حيث يروون قصة باليه دون كيشوت للموسيقار العالمى لودفيج مينكوس.

وتدور أحداثه فى ثلاثة فصول حول شخصية دون كيشوت اثناء مطالعته حكايات الفرسان ثم يستغرق فى النوم ويدخل في أحلام المغامرات البطولية للفرسان، وبعد استيقاظه يقرر القيام بمغامرة مصطحباً مساعده وتتوالى الأحداث التى تنتهى برقصة عصفور طل من الشباك .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى.

كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد طلابه على المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.