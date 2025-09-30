قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فداء الشندويلي: استعنت بكتب وبعض الشيوخ من أجل فيلم «المنبر».. خاص

فيلم المنبر
فيلم المنبر
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف فداء الشندويلي عن تحضيره لفيلم “المنبر” الذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط. 

وقال فداء الشندويلي فى تصريح لصدى البلد: “استعنت ببعض الكتب إلى جانب وجود بعض الشيوخ الذين كانوا يمدوني بالمعلومات والأحداث التاريخية الصائبة، وبالتالي خضع هذا الفيلم إلى رؤية الأزهر، حيث طلبت من الأزهر أن يكون هناك شيوخ يمدوني بالمعلومات الدقيقة، ورشحوا لي الدكتور الحسينى حماد ليمدني بالمادة العليمة عن أهم النقاط والمواقف التاريخية التى تبرز دور الأزهر الشريف فى دفاعه عن الوطن والدين، وبعد مرور عام تقريبا من كتابة السيناريو والمراجعات الدقيقة، تم تقديم السيناريو إلى الأزهر الشريف ومر على ثلاث لجان مختلفة، حتى تمت الموافقة على السيناريو بشكل نهائى، وتم التحضير للعمل كفيلم سينمائى، وهذه المراجعات استغرقت ما يقرب من 6 أشهر تقريبا، أى أن الفيلم استغرق تحضيره من كتابة ومراجعات أكثر من عام”.

أحمد حاتم بطل فيلم “المنبر” 

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على ألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.  

فيلم المنبر أحمد حاتم فداء الشندويلي المؤلف فداء الشندويلي أفلام فداء الشندويلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح احتفالية مرور 100 عام على مركز بولاق للمشغولات اليدوية

عمر هشام طلعت مصطفى

عمر هشام: مصر تعود إلى الساحة الدولية للجولف ببطولات عالمية جديدة

موافقة على الدوار

"بورينجر إنجلهايم مصر" تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار "ميتاليز®" بتركيز 25 ملغم

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد