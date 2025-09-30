فداء الشندويلي: استعنت بكتب وبعض الشيوخ من أجل فيلم «المنبر».. خاص

كشف المؤلف فداء الشندويلي عن تحضيره لفيلم “المنبر” الذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.

وقال فداء الشندويلي فى تصريح لصدى البلد: “استعنت ببعض الكتب إلى جانب وجود بعض الشيوخ الذين كانوا يمدوني بالمعلومات والأحداث التاريخية الصائبة، وبالتالي خضع هذا الفيلم إلى رؤية الأزهر، حيث طلبت من الأزهر أن يكون هناك شيوخ يمدوني بالمعلومات الدقيقة، ورشحوا لي الدكتور الحسينى حماد ليمدني بالمادة العليمة عن أهم النقاط والمواقف التاريخية التى تبرز دور الأزهر الشريف فى دفاعه عن الوطن والدين، وبعد مرور عام تقريبا من كتابة السيناريو والمراجعات الدقيقة، تم تقديم السيناريو إلى الأزهر الشريف ومر على ثلاث لجان مختلفة، حتى تمت الموافقة على السيناريو بشكل نهائى، وتم التحضير للعمل كفيلم سينمائى، وهذه المراجعات استغرقت ما يقرب من 6 أشهر تقريبا، أى أن الفيلم استغرق تحضيره من كتابة ومراجعات أكثر من عام”.

أحمد حاتم بطل فيلم “المنبر”

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على ألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.