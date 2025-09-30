قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل 2025 .. كيا سيراتو بـ 500 ألف جنيه| صور

كيا سيراتو موديل 2011
كيا سيراتو موديل 2011
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا سيراتو موديل 2011

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سيراتو موديل 2011، وتنتمي سيراتو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا سيراتو موديل 2011 الخارجية

كيا سيراتو موديل 2011

وتمتلك سيارة كيا سيراتو موديل 2011 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك كيا سيراتو موديل 2011

كيا سيراتو موديل 2011

تنقل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا سيراتو موديل 2011 الداخلية

كيا سيراتو موديل 2011

تأتى مقصورة سيارة كيا سيراتو موديل 2011 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر كيا سيراتو موديل 2011

تباع سيارة كيا سيراتو موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سيراتو موديل 2011

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة السيارات المستعملة كيا سيراتو موديل 2011 السيارات السيدان مواصفات كيا سيراتو سيراتو موديل 2011 محرك كيا سيراتو

