فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين بعد خسارة القمة

تراجع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواصلة التدريبات اليوم، وقرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الانتهاء من مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

جاء قرار المدير الفني بسبب رفض اللاعبين التدريب عقب خسارة القمة بسبب أزمة المستحقات، وفضل فيريرا منح الفريق راحة لمدة يومين لحين وضوح الرؤية بشأن أزمة المستحقات.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.