محافظات

محافظة الجيزة: رفع السيارات المتهالكة وحملة نظافة مكبرة أسفل محور عمرو بن العاص "المطبعة فيصل" والأربعين

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملة موسعة لليوم الثالث على التوالي بالقطاع الشمالي استهدفت منطقة أسفل محور عمرو بن العاص وشارع الأربعين وشارع الصفا والمروة وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة أعمال رفع كفاءة الطريق من خلال التجريد ورفع المخلفات والقمامة إلى جانب رفع السيارات المتهالكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

كما تضمنت الحملة الموسعة رفع مخلفات الهدم والبناء أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق حي الهرم حيث أسفرت الجهود عن رفع 20 نقلة مخلفات بإجمالي 400 طن . 
وأكد محافظ الجيزة أن الحملات المكثفة تسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية ويعزز من كفاءة الخدمات العامة، مشددًا على استمرار الحملات بكافة القطاعات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

تابع الحملات طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وشرطة المرافق والإدارات والجهات المعنية.

