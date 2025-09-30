مفكر سياسي: حماس العائق الرئيسي أمام قيام الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، أن حماس شقت الصف الفلسطيني ووضعت غزة بعيدة عن الضفة.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدمة برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن حماس لم ترد حتى الآن على مقترح ترامب، متابعا أن توصية الدول العربية أن توافق حماس على مقترح ترامب.

وأشار الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إلى أن لابد أن توافق على مقترح ترامب ثم نذهب للنقاشات في مرحلة أخرى، وسيكون هناك حل إقليمي داخل المنطقة لانهاء الصراع.

وأكمل الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، أن حماس العائق الرئيسي أمام قيام الدولة الفلسطينية.