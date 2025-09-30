أمن الأول مش هتبدأ من الأول.. حملة قومية للتوعية بأهمية التأمين

أعلن علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، عن إطلاق الاتحاد لحملة قومية موسعة تحت شعار "أمن الأول مش هتبدأ من الأول"، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وسعيًا لتعزيز الوعى التأمينى والشمول المالى لدى المواطنين.

وأوضح الزهيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الحملة تمتد لمدة عام ونصف، وجاءت بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون حملة متكاملة ومتنوعة في أدواتها، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مباشرة مع الجمهور في مختلف المحافظات.

وأكد أن الهدف الرئيسي من الحملة هو إعادة تثقيف المجتمع المصرى حول أهمية التأمين كأداة فعّالة لتحقيق الحماية المالية، والتصدي للمخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن هناك منتجات تأمينية بأسعار مناسبة لكافة الشرائح الاجتماعية، وتوفر تغطيات حقيقية تلبى احتياجات المواطنين.

كما لفت الزهيري إلى أن الحملة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعريف بـوثائق التأمين متناهي الصغر، ودورها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الاتحاد يسعى من خلالها إلى إزالة المفاهيم المغلوطة والتوجسات المرتبطة بالتأمين، والعمل على ترسيخ ثقافة تأمينية أكثر وعيًا وانتشارًا في المجتمع.