نجم الأهلي السابق: استبدال الدباغ «خطأ» .. و«منسي» لم يقدّم الإضافة في القمة

انتقد خالد جاد الله، نجم الأهلي الأسبق، أداء فريق الزمالك خلال مواجهة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن ما قدّمه الفريق الأبيض يثير الكثير من علامات الاستفهام، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

وقال جاد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي عبر قناة "صدى البلد"، إن الزمالك لم يكن في مستواه الطبيعي أمام الأهلي، موضحًا أن الحديث عن عدم صرف مستحقات اللاعبين قبل المباراة يُعد خطأً إداريًا جسيمًا أثّر بلا شك على تركيز وأداء اللاعبين داخل الملعب في واحدة من أهم مواجهات الموسم.

وأشاد خالد جاد الله بأداء الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، مؤكدًا أنه لاعب مميز جدًا، ويجتهد داخل الملعب ويتحرك دون كرة بذكاء يخدم أسلوب اللعب، وكان أحد أبرز عناصر الفريق رغم الهزيمة.

وشدّد جاد الله على أن قرار استبدال عدي الدباغ لم يكن موفقًا، وكان من الأفضل الدفع بالمهاجم عمرو ناصر بدلًا من ناصر منسي، الذي لم يقدم الإضافة المطلوبة عند مشاركته.

