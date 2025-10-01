قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«البيطريين العرب» يُقرّر تشكيل لجنة لمتابعة تعديل لائحة الاتحاد

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
الديب أبوعلي

أعلن المشاركون في الملتقى الأول لاتحاد نقباء الأطباء البيطريين العرب، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس الاتحاد، عن عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير العمل النقابي العربي المشترك وتعزيز التعاون بين النقابات البيطرية في المنطقة.

وأكد المشاركون في الملتقى، الذي عُقد بأحد فنادق مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أن الملتقى مثَّل خطوة تأسيسية نحو إنشاء كيان عربي منظم يجمع ممثلي النقابات والكليات والجهات الحكومية المعنية بالطب البيطري. وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء هذا الكيان واعتماد العمل وفق قانون منظم يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

كما أعلن المشاركون عن دراسة مقترح لتحديد موعد لعقد اجتماعات الاتحاد بشكل دوري (ربع سنوي)، إلى جانب عقد اجتماعات افتراضية عبر تقنية زووم لضمان استمرارية التنسيق بين النقباء العرب.

وناقش الملتقى عددًا من الملفات المهمة، أبرزها: الخريطة الوبائية، قانون المساءلة المهنية، آلية توحيد تسجيل الأدوية البيطرية، وقضية الانتقال الحر للحيوانات بين الدول العربية. وتم الاتفاق على رفع التوصيات المتعلقة بهذه الملفات إلى الجهات الحكومية المختصة، باعتبار أن الملتقى ليس جهة تنفيذية في هذه القضايا.

كما أعلن المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة تعديل لائحة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد تحيات، نقيب الأطباء البيطريين في الأردن، وعضوية كل من الدكتور شهاب الدين عبد الحميد الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية للاتحاد، والدكتور علي حسين نقيب الأطباء البيطريين في العراق.

وتقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل في أبريل من العام القادم، على أن يتم خلاله إقرار تعديلات اللائحة بعد مناقشة المقترحات المقدمة من النقابات البيطرية في مختلف الدول العربية.

وشدد المشاركون على أن تعديل لائحة الاتحاد يعد القرار الأبرز في هذه المرحلة، كونه يمثل الإطار المنظم لكافة القرارات والتوصيات الأخرى، مؤكدين أن الملتقى الأول وضع حجر الأساس لمسار جديد من التعاون النقابي العربي في مجال الطب البيطري.

اتحاد نقباء الأطباء البيطريين العرب الأطباء البيطريين العرب الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين الملتقى الأول لاتحاد نقباء الأطباء البيطريين العرب

