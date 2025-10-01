قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك في العضلة الضامة

الدباغ
الدباغ
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن حجم إصابة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بعد مباراة القمة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"رسميًا: إصابة عدي الدباغ المهاجم الفلسطيني لنادي الزمالك في العضلة الضامة".

وكان قد أشاد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، بالمحترف الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك، مؤكداً أنه قدم مستوى مميزاً خلال مباراة القمة أمام المارد الأحمر، رغم خسارة الفريق الأبيض.


وقال “جاد الله” في تصريحات عبر قناة «صدى البلد»: «الدباغ لاعب مميز جداً، يجتهد داخل الملعب، ويتحرك بذكاء دون كرة بما يخدم أسلوب اللعب، وكان أحد أبرز عناصر الزمالك في اللقاء رغم الهزيمة».

وانتقد جاد الله قرار استبدال الدباغ، مؤكداً أن التغيير لم يكن موفقاً، مشيراً إلى أن مشاركة عمرو ناصر بديلاً لناصر منسي لم تحقق الإضافة المطلوبة للفريق.


وعن أداء الزمالك بشكل عام، أكد نجم الأهلي الأسبق أن ما ظهر به الفريق في القمة أثار الكثير من علامات الاستفهام، سواء على المستوى الفني أو الإداري، قائلاً:

 «الزمالك لم يكن في مستواه أمام الأهلي، والأزمات الإدارية وعدم استقرار الأوضاع داخل النادي تؤثر بشكل مباشر على تركيز اللاعبين داخل الملعب في واحدة من أهم مواجهات الموسم».

الدباغ عدي الدباغ الاهلي

