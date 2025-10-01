كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي يغرق شوارع الجوايدة بإسنا.. شاهد

شهدت منطقة الجوايدة بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر اليوم حدوث كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه بالشوارع وتعطل حركة المرور جزئيا وسط استغاثات من الأهالي الذين فوجئوا بتجمع المياه أمام منازلهم .

وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر إلى موقع الكسر حيث بدأت أعمال الإصلاح العاجل مع الدفع بعدد من سيارات شفط المياه للسيطرة على الموقف والحد من انتشار المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية

وأدى تدفق المياه إلى تكوين برك وتجمعات كبيرة في الشارع الرئيسى مما دفع الأهالي إلى محاولة تفاديها بطرق بديلة وسط حالة من الزحام والارتباك المروري