من دفاتر النصر.. الفريق إبراهيم العرابي رئيس الأركان الأسبق

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، في حربا تكبدت فيها إسرائيل خسائر لا يمكن أن ينساها أبدا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر

واليوم، تمُر علينا الذكرى 52 على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.

وكان أحد أبطال حرب أكتوبر هو الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

نشأته

ولد الفريق إبراهيم العرابي في الـ 20 من مايو عام 1931، بمحافظة الغربية.

تاريخه العسكري

حصل الفريق إبراهيم العرابي على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1950، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزه العليا بالاتحاد السوفيتي، كذلك على دورات من كلية الحرب بأكاديمية ناصر العسكرية.

وقد بدأ الفريق إبراهيم العرابي الخدمة ﻛﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻓﻲ 1950، ثم ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ، ثم ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1973 ﻭﻫﻮ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻘﺎﺋﺪﺍ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ 21، وبعدها شغل منصب ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻋﺎﻡ 1980، ثم ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، فمنصب ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ثم عين رئيسا للهيئة ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﺎﻡ 1987.

الحروب التي شارك بها

شارك الفريق إبراهيم العرابي في العديد من الحروب، مثل حرب اليمن وعدوان يونيو 1967 ونصر السادس من أكتوبر عام 1973 وقد أحيل للتقاعد عام 1995، وتقديرا لجهوده العسكرية رقي ترقية استثنائية خلال حرب اليمن.

الأوسمة والنياشين

نال الفريق إبراهيم العرابي العديد من الأوسمة والنياشين أهمها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1987، كما حصل على عدة أوسمة من ليبيا، العراق، زائير، الولايات المتحدة، الكاميرون.

وفاته

توفي الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في سبتمبر من عام 2019، وقد أقيمت له جنازة عسكرية بمسجد المشير طنطاوي، حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.