التمثيل التجاري يشارك في مؤتمر التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية

شارك الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد مدير ادارة شئون الدول الآسيوية نيابة عن الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، في مؤتمر "التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية".

وأكد الشريف ، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد على متانة وعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.

واشار إلى ان العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية راسخة وقوية، تقوم على ثلاثة عقود من الثقة والشراكة. ففي عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ملياري دولار أمريكي، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية. وعلى الرغم من الانخفاض المؤقت الذي شهدته التجارة عام 2024 نتيجة تقلبات أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، إلا أن العلاقات التجارية تظل متوازنة في هيكلها العام. كما أن الاستثمارات الكورية في مصر تجاوزت 800 مليون دولار أمريكي من خلال 204 شركة كورية نشطة، وهو ما يعكس ثقة كوريا في الاقتصاد المصري ودوره كشريك استراتيجي.”

وحول فرص التعاون المستقبلية، أوضح :

“ان مصر تعتبر منصة فريدة للشركات الكورية. فمن خلال اتفاقيات التجارة التي تربطها بأفريقيا وأوروبا والعالم العربي، تمثل مصر بوابة لأكثر من 1.4 مليار مستهلك. مشيرا إلى المجالات الواعدة للتعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية وصناعة البطاريات، وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات المتقدمة. وفي الوقت نفسه، فإن المشروعات القومية الكبرى في مصر، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الذكية الجديدة، تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للشركات الكورية لتأسيس استراتيجيات إقليمية طويلة الأجل.

واختتم بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية قائلاً:

“على مدار الثلاثين عامًا الماضية وضعنا أساسًا قويًا لشراكتنا، وعلى مدى العقود المقبلة يجب أن نبني على هذا الأساس معًا. ومن خلال تنويع القطاعات، وتبني التحول الأخضر، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي لكوريا في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، سنفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو والابتكار والازدهار المشترك.”