قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يشارك في مؤتمر التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 شارك الوزير المفوض التجاري  سيد فؤاد مدير ادارة شئون الدول الآسيوية نيابة عن الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، في مؤتمر "التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية".

وأكد الشريف ، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض التجاري  سيد فؤاد على  متانة وعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.

واشار إلى ان العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية راسخة وقوية، تقوم على ثلاثة عقود من الثقة والشراكة. ففي عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ملياري دولار أمريكي، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية. وعلى الرغم من الانخفاض المؤقت الذي شهدته التجارة عام 2024 نتيجة تقلبات أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، إلا أن العلاقات التجارية تظل متوازنة في هيكلها العام. كما أن الاستثمارات الكورية في مصر تجاوزت 800 مليون دولار أمريكي من خلال 204 شركة كورية نشطة، وهو ما يعكس ثقة كوريا في الاقتصاد المصري ودوره كشريك استراتيجي.”

وحول فرص التعاون المستقبلية، أوضح :

“ان مصر تعتبر منصة فريدة للشركات الكورية. فمن خلال اتفاقيات التجارة التي تربطها بأفريقيا وأوروبا والعالم العربي، تمثل مصر بوابة لأكثر من 1.4 مليار مستهلك. مشيرا إلى المجالات الواعدة للتعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية وصناعة البطاريات، وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات المتقدمة. وفي الوقت نفسه، فإن المشروعات القومية الكبرى في مصر، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الذكية الجديدة، تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للشركات الكورية لتأسيس استراتيجيات إقليمية طويلة الأجل.

واختتم بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية قائلاً:

“على مدار الثلاثين عامًا الماضية وضعنا أساسًا قويًا لشراكتنا، وعلى مدى العقود المقبلة يجب أن نبني على هذا الأساس معًا. ومن خلال تنويع القطاعات، وتبني التحول الأخضر، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي لكوريا في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، سنفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو والابتكار والازدهار المشترك.”

التمثيل التجارى التجارة الالكترونية التجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الصحة: مصر تنفذ برامج رائدة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة

أبطال أكتوبر يروون أسرار التخطيط للمعركة ودور المعلومة الدقيقة في حسم النصر

أبطال أكتوبر يروون أسرار التخطيط للمعركة ودور المعلومة الدقيقة في حسم النصر

توقيع اتفاقية

توقيع اتفاقية لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقا في مصر

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد