مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
مصر والكويت تجذبان طلبات اكتتاب بأكثر من 29 مليار دولار

شهدت أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس الثلاثاء نشاطًا متزايدًا مع تسارع وتيرة إصدارات السندات، حيث نجحت كل من مصر والكويت في جذب طلبات قوية تجاوزت 29 مليار دولار، مستفيدتين من إقبال المستثمرين العالميين على العوائد المرتفعة للسندات الدولارية قبل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وعادت الكويت إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بعدما تمت الموافقة على قانون محلي طال انتظاره، ما فتح الطريق أمامها لاستئناف الاقتراض الخارجي. ووفقًا لمصادر مطلعة، تجاوزت طلبات المستثمرين 20 مليار دولار على سندات الكويت لأجل 3 و5 و10 سنوات، مع تسعير مبدئي عند 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأقصر، و85 نقطة أساس للشريحة الأطول.

أما مصر، فتسعى لتنويع مصادر تمويلها في ظل سعيها للتعافي من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل. وقد تلقت القاهرة عروضًا بأكثر من 8.9 مليار دولار على إصدار صكوك دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، بآجال استحقاق تمتد لثلاث وسبع سنوات، مع توجيه سعري عند 6.375% وقرابة 8% على التوالي. ومن المنتظر الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الإصدار والعائد، في وقت لاحق من اليوم.

بالتوازي، بدأت البحرين إجراءات لإصدار سندات دولارية بآجال 8 و12 عامًا، بينما تخطط الجزائر لطرح صكوك محلية بقيمة 297 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، في خطوة نادرة لعضو "أوبك" ستقتصر على المستثمرين المحليين.

في المقابل، تواصل السعودية تصدرها أسواق الدين في المنطقة بعدما جمعت نحو 20 مليار دولار من الإصدارات الدولارية واليورو هذا العام، لتصبح إلى جانب المكسيك أكبر مُصدر في الأسواق الناشئة لعام 2025، بحسب بيانات "بلومبرغ".

وتأتي هذه الطفرة في الإصدارات وسط ضغوط مالية متزايدة على حكومات المنطقة، مع تراجع أسعار النفط والغاز واتساع العجز في الموازنات العامة، ما يجعل أسواق السندات الدولية أداة رئيسية لسد الفجوات التمويلية.

