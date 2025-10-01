ختام ناجح لبطولة مصر الدولية للكروكيه في نسختها العشرين

اختتمت أمس الثلاثاء منافسات بطولة مصر الدولية للكروكيه، والتي نظمها الاتحاد المصري برئاسة الدكتور محمد رسلان، خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر، بمشاركة 88 لاعبًا من 10 دول.

وشهد اليوم الختامي فوز البطل المصري محمد طه "ميدو" بكأس البطولة والمركز الأول وذلك بعد فوزه في مباراة نهائية مصرية خالصة مع ياسر سيد ليحصد الأخير المركز الثاني.

وعلى نفس الصعيد، حصد يوسف ياسر لاعب منتخب مصر وشريف عبدالوهاب لاعب منتخب أمريكا المركزين الثالث والثالث مكرر بعدما نجحا في الوصول لنصف النهائي.

وحضر مراسم التتويج، الدكتور محمد الدمياطي مدير عام إدارة الحافز الرياضي وممثل وزير الشباب والرياضة، حيث تم تكريم العديد من الأسماء البارزة في الكروكيه بالإضافة إلى كافة فرق العمل واللجان التي عملت على نجاح البطولة وخروجها بالاسم الذي يليق باسم مصر.

وحرص الاتحاد المصري للكروكيه برئاسة الدكتور محمد رسلان وأعضاء مجلس الإدارة على التواجد لتكريم الأبطال الفائزين، كما تم تكريم الأستاذ أمير رمسيس نجيب الرئيس السابق للاتحادين المصري والدولي للكروكيه.

وشارك في بطولة مصر الدولية 2025 كل من، أستراليا، جنوب إفريقيا، أمريكا، إسبانيا، فلسطين، كندا، إيرلندا، التشيك، إنجلترا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وأقيمت البطولة علي ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بالإضافة إلى ملاعب أندية الجزيرة والصيد وهليوبوليس الشروق والزهور والزمالك.