مدبولي: نصر أكتوبر كان ركيزة استقرار الدولة ومصدر إلهام للمستقبل

ربط الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء بين الذكرى المجيدة لنصر أكتوبر وبين الجهود الحالية لبناء الدولة، مؤكدًا أن روح الانتصار هي الدافع وراء استمرار التقدم رغم التحديات.

البناء على إرث أكتوبر لتحقيق استقرار دائم

وأشار مدبولي خلال افتتاح دورة الانعقاد السادس إلى أن نصر أكتوبر ليس فقط حدثًا تاريخيًا، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار الوطني الذي تعيشه مصر الآن، ويُلهمنا في استكمال المسيرة التنموية.

القيادة السياسية تسير بخطى واثقة نحو حماية أمن الوطن

وأكد أن رؤية الرئيس السيسي ترتكز على بناء دولة قوية تحمي الحقوق، وتعزز الاستقرار، وتؤمن بسيادة القانون كمسار لا رجعة فيه.