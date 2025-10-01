علي جمعة: قلة الحياء من موت القلب والروح

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلماء قالوا ان الحياء من الحياة، وعلى حسب حياة القلب تكون قوة خلق الحياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح. وأولى الحياء: الحياء من الله، والحياء منه أن لا يراك حيث نهاك. ويكون ذلك عن معرفة ومراقبة.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الجنيد رحمه الله قال: "الحياء رؤية الآلاء، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تُسمى: الحياء". وقال ابن القيم: ومن كلام الحكماء: "أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحيا منه، وعمارة القلب بالهيبة والحياء؛ فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير".

وقد يقال: إن الحياء يمنع صاحبه عن إنكار المنكر.

فالمراد من الحياء في الأحاديث: الحياء الشرعي. أما الحياء الذي ينشأ عنه ترك بعض ما يجب فليس حياءً شرعيًا، بل هو عجز ومهانة، وإنما يُطلق عليه الحياء لمشابهته الحياء الشرعي. فإذا كان الحياء العُرفي يمنع صاحبه من التعلُّم فهو حياء مذموم، ولا يكون هو المطلوب من المسلم.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: { جاءت أم سُليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء }. [رواه البخاري]

وكذلك الحياء من مواجهة الظلمة والفساق وزجرهم، وترك الجهر بالمعروف والنهي عن المنكر، حياء ليس بحياء، وإنما هو عجز ومهانة. وتسميته حياءً من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازًا لمشابهته الصورية للحياء الشرعي.