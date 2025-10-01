بدء فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات بتونس

افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، اليوم /الأربعاء/، فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية.



ويشارك في المؤتمر- الذي عقد بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس- ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.



ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهيكل تنظيمي نموذجي موحد لجهاز متخصص بمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في مواجهة جرائم تقنية المعلومات.



وسيتم إثر انعقاد المؤتمر عقد ورشة عمل بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، حول "بناء قدرات الدول العربية في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية".

