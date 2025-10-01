قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
أخبار العالم

بدء فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات بتونس

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان

افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، اليوم /الأربعاء/، فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية.


ويشارك في المؤتمر- الذي عقد بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس- ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.


ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهيكل تنظيمي نموذجي موحد لجهاز متخصص بمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في مواجهة جرائم تقنية المعلومات.


وسيتم إثر انعقاد المؤتمر عقد ورشة عمل بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، حول "بناء قدرات الدول العربية في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية".
 

