حملات تفتيش على مواقع عمل في الإسكندرية لتطبيق مبادئ السلامة المهنية

قامت لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب بالإسكندرية، بحملة تفتيشية في شركة كونكورد للتشييد والبناء..كما قامت لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنتزة بالتفتيش علي الموقع الإنشائي بمنطقة محمد نجيب لمشروع المترو الجديد التابع لشركة أوراسكوم....صرح بذلك محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ،خاصة مبادئ السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.



وكان وزير العمل، قد أصدر أمس الثلاثاء، "الكتاب الدوري" رقم 18 لسنة 2025، وجه خلاله مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش الميداني للتأكد من تطبيق أحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة مواقع العمل الإنشائية، مع موافاة الإدارة المركزية المختصة بالنتيجة، وذلك بصفة يومية.

وأكد الوزير أن هذا "الكتاب" يأتي في ضوء اهتمام وزارة العمل بالنهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية ، وفي إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع المتعلق بأحكام " السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " ،وفقًا لقانون العمل الجديد.