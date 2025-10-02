الشعراوي: مكر البشر محدود ومكر الله لا يقدر عليه أحد

قال الدكتور محمد متولى الشعراوي، امام الدعاة، رحمه الله، إن مكر الإنسان محدود بقدراته وحيلته، بينما مكر الله تعالى لا يقدر عليه أحد.

وقال الشعراوي: "إذا حاولت أن تمكر بإنسان، فإن مكرك سيكون بقدر حيلتك وإمكاناتك، لكن في النهاية أنت وهو مكروهان محدودان، فقد يفهم غيرك خطتك ويكشفها".

وأوضح أن البشر إذا مكروا ببعض، فالله تعالى يتولى الرد والجزاء؛ مستشهدًا بقوله تعالى: {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}.

وأشار الى ان مكر الله لا يستطيع أحد أن يغلبه أو يبطله، بينما مكر البشر قد يُكشف ويُفسد. فإن عميت خطتك على أخيك، فسيأتي وقت تُعمى فيه عليك الأمور، لأنكما متساويان في الضعف، أما مكر الله فلا يُدركه أحد

معنى قوله تعالى {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}

إن هذا الكلام فى الآية الكريمة مسوقا على سبيل المشاكلة والمقابلة كما يقول البلاغيون، بمعنى أن اللفظ يشبة اللفظ وأنه جاء من قبيل الجزاء من جنس العمل.

فمن يمكر بالخلق عليه أن يعلم أن فعله هذا لا شيء بالنسبة لصاحب الفعل العظيم الحقيقي وهو الله، فإذا مكرت فسيمكر بك وإن فعلت المكر سيئة وخبثا فالله عز وجل يجازيك لا مكرًا بالبخث ولكن من جنس العمل الذى فعلته، فسماه مكرًا ليشبه المكر الذى فعله الإنسان، فقالوا أن هذا من قبيل المشاكلة فهو أسلوب لغوى بليغ جاء كثيرًا فى القرآن الكريم كقوله تعالى {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} وقوله تعالى أيضًا {فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}.

وجاء فى القرآن الكريم عن المكر، وذلك فى قوله تعالى {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا}، و الله عز وجل لا يوصف بالمكر ولا بالكيد ابتداء فهو سبحانه منزه عن النسيان كما قال تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}، وإنما المقصود من الآيات وغيرها أن الجزاء من جنس العمل.