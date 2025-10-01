عضو نقابة الصحفيين يتضامن مع اعتصام صحفيو الوفد

زار الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مقر اعتصام صحفيي جريدة الوفد، وذلك تضامنا مع الزملاء في مطالبهم المشروعة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأجور بداية من شهر سبتمبر 2025 .



وأعلن محمد الشاذلي، تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين في مطالبهم المشروعة والقانونية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.



وكان صحفيو جريدة وبوابة الوفد، أعلنوا عن دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أمس الثلاثاء، مطالبين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الالتزام بتطبيق القانون وإقرار الحد الأدنى للأجور.



واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام

ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.



وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.