قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
قيادي بالجبهة الوطنية: مؤشرات النمو الأخيرة تعكس صلابة الاقتصاد المصري
جامعة بنها تحصد الفئة الفضية بمسابقة الأفضل في الأنشطة الطلابية
إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري
30 ألف جنيه تأمين.. تعرف على أوراق وإجراءات الترشح لانتخابات النواب 2025
انتبه.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار ونشاط للرياح والأتربة على هذه المناطق
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

30 ألف جنيه تأمين.. تعرف على أوراق وإجراءات الترشح لانتخابات النواب 2025

محمد الشعراوي

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعًا مهمًا صباح السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، وذلك لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمتعلق بالإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ومن المقرر أن تعقب هذا الاجتماع فعالية رسمية، حيث تعقد الهيئة مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، لإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات.

مع اقتراب انطلاق السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025، والإعلان عن فتح باب الترشح رسميا خلال الفترة المقبلة نرصد في سياق التقرير التالي أوراق وإجراءات الترشح لانتخابات النواب 2025.

وحدد القانون الشروط والمستندات الواجب توافرها لخوض المنافسة، وفي مقدمتها إيداع مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه، إلى جانب تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والمستندات التعليمية والطبية، تمهيدًا لفحصها من اللجان المختصة قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح.

وتشمل المستندات المطلوبة، طلب الترشح على النموذج المعد من الهيئة، وبيان السيرة الذاتية متضمنا المؤهلات العلمية والخبرة العملية، وصحيفة الحالة الجنائية للتأكد من خلو السجل من السوابق، إضافة إلى بيان الانتماء السياسي، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

كما يشترط تقديم شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية، إلى جانب وجود حساب شخصي بأحد البنوك المصرية، وكشف طبي صادر عن مستشفى معتمد من وزارة الصحة، فضلًا عن أي مستندات أخرى قد تحددها الهيئة.

وفيما يتعلق بخطوات التقديم، يتوجه المرشح أولا إلى مقر اللجنة المختصة بالمحافظة لتسليم طلب الترشح مرفقا بكافة المستندات المطلوبة، ثم يسدد مبلغ التأمين ويحصل على إيصال رسمي.

وتقوم لجان الفحص بمراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، يليها إعلان القوائم الأولية للمرشحين مع إتاحة فترة محددة لتلقي الطعون.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تعلن القوائم النهائية للمرشحين، ليبدأ بعدها رسميا موسم الدعاية الانتخابية وفقا للضوابط المقررة.

