نهاية أسطورة شريف البحيري| الأمن يقضي على أخطر بؤرة إجرامية في البحيرة.. مصرع 7 وإصابة 5 في تبادل النيران مع الشرطة

سادت حالة من الارتياح بين أهالي قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في حصار والقضاء على بؤرة إجرامية خطيرة ، و تم القضاء على 7 عناصر إجرامية، يتزعمهم شريف البحيري، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، وتم القبض على 5 آخرين.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة ، و اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة فى تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحرى.

من هو زعيم البؤرة شريف البحيرى

ويُعتبر شريف البحيري من أخطر العناصر الإجرامية في المنطقة، حيث سبق اتهامه في 29 قضية متنوعة، تشمل السرقة والإتجار في المواد المخدرة والأسلحة، وصدر ضده أحكام قضائية تزيد عن 100 عام. كما تم تصفية أحد المتهمين الآخرين الذي كان لديه 3 جنايات وأحكام تصل إلى 18 سنة.

تتخذ هذه البؤرة الإجرامية من منطقة الضهرية مركزًا لعمليات الإتجار بالمخدرات، مستغلة قربها من محافظات البحيرة والغربية، حيث استخدم المجرمون مجرى نهر النيل كوسيلة للهروب من الملاحقات الأمنية.

بعد تأكيد المعلومات، قامت قوات الأمن بتتبع تحركات العناصر الإجرامية، وتم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق النار تجاه القوات، وأسفر ذلك عن مقتل زعيم البؤرة و6 من أفرادها، بالإضافة إلى ضبط 5 عناصر أخرى.

ما تم ضبطة بعد تصفية البؤرة

كما أسفرت الحملة عن ضبط 60 كيلو من الحشيش و2 كيلو من الهيروين الخام، و16 قطعة سلاح متنوعة، بما في ذلك بنادق آلية وخرطوش ،كما تم ضبط 39 طلقة خرطوش و30 طلقة عيار 9 مللي.

و تم التحفظ على سيارتين نقل و مركبتين ، كان يستخدهما عناصر البؤرة فى شحن و تخزين المواد المخدرة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 25 ألف جنيه.

تُعزز هذه الضبطيات الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة وضبط المتاجرين بالمخدرات ، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود، مع تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.