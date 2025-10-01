قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
محافظات

نهاية أسطورة شريف البحيري| الأمن يقضي على أخطر بؤرة إجرامية في البحيرة.. مصرع 7 وإصابة 5 في تبادل النيران مع الشرطة

ساندي رضا

سادت حالة من الارتياح بين أهالي قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في حصار والقضاء على بؤرة إجرامية خطيرة ، و تم القضاء على 7 عناصر إجرامية، يتزعمهم شريف البحيري، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، وتم القبض على 5 آخرين.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة ، و اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة فى تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحرى.

من هو زعيم البؤرة شريف البحيرى 

ويُعتبر شريف البحيري من أخطر العناصر الإجرامية في المنطقة، حيث سبق اتهامه في 29 قضية متنوعة، تشمل السرقة والإتجار في المواد المخدرة والأسلحة، وصدر ضده أحكام قضائية تزيد عن 100 عام. كما تم تصفية أحد المتهمين الآخرين الذي كان لديه 3 جنايات وأحكام تصل إلى 18 سنة.

تتخذ هذه البؤرة الإجرامية من منطقة الضهرية مركزًا لعمليات الإتجار بالمخدرات، مستغلة قربها من محافظات البحيرة والغربية، حيث استخدم المجرمون مجرى نهر النيل كوسيلة للهروب من الملاحقات الأمنية.

بعد تأكيد المعلومات، قامت قوات الأمن بتتبع تحركات العناصر الإجرامية، وتم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق النار تجاه القوات، وأسفر ذلك عن مقتل زعيم البؤرة و6 من أفرادها، بالإضافة إلى ضبط 5 عناصر أخرى.

ما تم ضبطة بعد تصفية البؤرة 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 60 كيلو من الحشيش و2 كيلو من الهيروين الخام، و16 قطعة سلاح متنوعة، بما في ذلك بنادق آلية وخرطوش ،كما تم ضبط 39 طلقة خرطوش و30 طلقة عيار 9 مللي.

و تم التحفظ على سيارتين نقل و مركبتين ، كان يستخدهما عناصر البؤرة فى شحن و تخزين المواد المخدرة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 25 ألف جنيه.

تُعزز هذه الضبطيات الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة وضبط المتاجرين بالمخدرات ، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود، مع تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مديرية أمن البحيرة مباحث المخدرات أمن البحيرة مركز إيتاى البارود بؤرة إجرامية

