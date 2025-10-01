محافظ الشرقية: القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الإطار، أعلن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس عماد جنجن؛ أنه تم تدريب المهندسين والمرشدين الزراعيين ومديرى الجمعيات الزراعية على أهمية تدوير المخلفات الزراعية وكيفية توصيل المعلومات إلي المزارعين من خلال عمل لقاءات معهم للتوعية بخطورة الحرق وطرق الاستفادة منه منعاً لتلوث البيئة ، وكذلك توضيح العقوبات والغرامات الخاصة بحرق قش الأرز. وأوضح أنه تم التوعية بطرق استغلاله اقتصادياً ليحقق للمزارع عائد مادي إضافي يزيد من الدخل الكلى لمحصول الأرز وكبسه وتحويله لبالات قش يسهل تداولها واستهلاكها عن طريق عمل كومات سماد وأعلاف غير تقليلدية وذلك للإستفادة منها في تغذية الحيوانات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم إعداد خطة لتدوير المخلفات الزراعية ومواجهة حرق قش الأرز بالاشتراك مع الجهات البحثية وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية المديرية ، كما قامت المديرية بالمرور الميداني لمتابعة حصاد محصول الأرز و مواقع تجميع قش الأرز.

وعلى عيد آخر - وجه محافظ الشرقية برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية المحتملة.

وأكد المحافظ في بيان اليوم الأربعاء على الاستعداد التام بجميع غرف العمليات لمتابعة الموقف بصفة مستمرة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع التأكيد على إرسال البلاغات الدورية على مدار الساعة .

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان وإعداد جداول زمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول (مخرات السيول ، البرابخ ، الترع ، المصارف ، السدود ، الحواجز ، البحيرات) ومتابعة حالتها أولا بأول ، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لجميع الأعمدة والوصلات الكهربائية وأكشاك الكهرباء وإحكام غلقها لمنع الصاعق الكهربائي ، بجانب مراجعة كافة المباني المتهالكة واتخاذ كافة الإجراءات حيال المنشآت الآيلة للسقوط.

