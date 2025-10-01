قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة باهتة لمورينيو لملعب ستامفورد بريدج

مورينيو
مورينيو
القسم الرياضي

في أيام مجده، كان جوزيه مورينيو يحتفل بالأهداف المثيرة التي يحرزها فريقه بالركض على خط التماس وأحيانا ينزلق على ركبتيه لمزيد من النشوة.


وأمس الثلاثاء، حين عاد مورينيو لناديه السابق تشيلسي على رأس القيادة الفنية لفريق بنفيكا، كانت أكثر اللقطات إثارة لمورينيو ركضه على خط التماس مرة أخرى، لكن هذه المرة لحث جماهير فريقه على التوقف عن إلقاء الأشياء على أرض الملعب.
وخسر بنفيكا، الذي كان يخوض مباراته الرابعة تحت قيادة مورينيو، بنتيجة 1-صفر أمام تشيلسي بهدف ريتشارد ريوس العكسي في الشوط الأول.
واستقبل مشجعو تشيلسي مدربهم السابق مورينيو بحفاوة بالغة وهتفوا باسمه تقديرا لنجاحاته (ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأربعة ألقاب أخرى) والتي لم يقترب أي مدرب آخر لتشيلسي من معادلتها.
ولوح مورينيو – البالغ من العمر 62 عامًا -  للجماهير امتنانا لهذه اللفتة، وهتفت الجماهير له حين نزل إلى أرض الملعب لإخراج كرة احتياطية لكنه اختفى سريعا في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد صفارة النهاية بعد مصافحة مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا.
وتتناقض هذه الصورة مع مثيلتها قبل عشرين عاما حين قاد مورينيو الفائز مع بورتو بدوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي للفوز بالدوري الانجليزي الممتاز لأول مرة منذ 50 عاما في 2005 ثم فاز باللقب مرة أخرى بعد عام واحد.
لكن بعد تراجع مستوى الفريق، رحل مورينيو في 2007 لكنه فاز بدوري أبطال أوروبا مجددًا، هذه المرة مع إنتر ميلان في 2010، وأطاح بالفريق اللندني في طريقه إلى النهائي.
ثم انتقل لتدريب ريال مدريد قبل أن يعود إلى تشيلسي، إذ فاز بلقب ثالث للدوري الإنجليزي معه قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في خطوة لا تغتفر بالنسبة للعديد من مشجعي تشيلسي في ذلك الوقت ثم نادي روما.
وبعد أن جفت العروض السخية، انتقل مورينيو إلى تدريب فناربخشه في تركيا، إذ استمر لأكثر من عام بقليل قبل أن يعود إلى كرة القدم البرتغالية مع بنفيكا.

وردا على سؤال بعد الهزيمة أمام تشيلسي أمس الثلاثاء عما إذا كان لا يزال يملك نفس الدوافع التي كان يتمتع به في الأيام الأولى من مسيرته الكروية، أصر مورينيو على أنه يشعر بحافز أكبر.
وقال للصحفيين: "استمراري في التدريب حتى الآن يعكس رغبتي في خوض التحديات يوميا. أتطلع للفوز بالمباراة التالية".
وعبر مورينيو عن اعتقاده بأن بنفيكا كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل من مباراة تشيلسي.
وأضاف: "بدأنا المباراة جيدا وسيطرنا على مجريات الأمور. لاحت لنا العديد من الفرص بالتأكيد".
من جهته عبر ماريسكا مدرب تشيلسي عن سعادته بالفوز بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز والخسارة 3-1 أمام بايرن ميونيخ في المباراة الافتتاحية لفريقه في دوري أبطال أوروبا.
وواصل عن تحسن الأداء الدفاعي لتشيلسي: "في بعض الأحيان تحتاج إلى تعلم الفوز بأي طريقة، على الأقل تعلمنا كيف نفوز بالمباراة رغم البطاقة الحمراء".
وطرد المهاجم جواو بيدرو لحصوله على الإنذار الثاني بعد نزوله بديلا وهي المرة الثالثة في أربع مباريات التي ينهي فيها تشيلسي اللقاء بعشرة لاعبين.

مورينيو تشيلسي بنفيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد