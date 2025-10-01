قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الطيران يعقد لقاءات رفيعة المستوى بمقر الإيكاو في مونتريال

نورهان خفاجي

 عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للإيكاو المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الفاعل لوزارة الطيران المدني في دعم التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

التقى الحفني بـ تشي هونغ تات، وزير النقل بجمهورية سنغافورة، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال إدارة وتشغيل المطارات والاستفادة من الخبرة السنغافورية الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى الوزير بـ بايك وون-كوغ، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية لشؤون النقل والطيران، حيث جرى بحث فرص نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الطيران المدني وتطوير برامج التدريب الفني، بما يدعم الصناعة ويسهم في الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية المتخصصة.

وفي لقاء آخر، اجتمع الحفني بـ ديونيسيو مينديث مايوراً، عميد مجلس الإيكاو، حيث تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز السلامة والأمن الجوي وتطوير المعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة عمل المنظمة ويواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

وشدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الدولية لضمان الامتثال الفعّال من جميع الدول للمعايير الدولية، مع التركيز على دعم احتياجات الدول النامية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن هذه اللقاءات الثنائية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية للمطارات وتبني التكنولوجيا الحديثة في صناعة الطيران المدني يُعدّان من الركائز الأساسية لدعم منظومة النقل الجوي العالمي.

كما شدد الوزير على أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية ودورها الريادي في مجال الطيران المدني.

وأوضح أن المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الدولي، الذي شهد حضورًا رفيع المستوى من مختلف دول العالم، أسهمت في تعزيز قنوات التواصل والتنسيق على المستويين الدولي والإقليمي مع مختلف التجمعات.

سامح الحفني وزير الطيران منظمة الطيران المدني

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

صدى البلد

محافظ الفيوم يتابع خطة نقل الباعة الجائلين لتوفير السيولة المرورية بمدينة إطسا

صدى البلد

محافظ الشرقية: القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

محافظ كفر الشيخ: البرنامج التدريبي"إعداد القيادات التنفيذية لمواجهة مشكلة المخدرات"يعكس التزام الدولة بالتصدي لآفة المخدرات

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

