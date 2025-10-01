وزير الطيران يعقد لقاءات رفيعة المستوى بمقر الإيكاو في مونتريال

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للإيكاو المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الفاعل لوزارة الطيران المدني في دعم التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

التقى الحفني بـ تشي هونغ تات، وزير النقل بجمهورية سنغافورة، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال إدارة وتشغيل المطارات والاستفادة من الخبرة السنغافورية الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى الوزير بـ بايك وون-كوغ، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية لشؤون النقل والطيران، حيث جرى بحث فرص نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الطيران المدني وتطوير برامج التدريب الفني، بما يدعم الصناعة ويسهم في الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية المتخصصة.

وفي لقاء آخر، اجتمع الحفني بـ ديونيسيو مينديث مايوراً، عميد مجلس الإيكاو، حيث تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز السلامة والأمن الجوي وتطوير المعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة عمل المنظمة ويواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

وشدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الدولية لضمان الامتثال الفعّال من جميع الدول للمعايير الدولية، مع التركيز على دعم احتياجات الدول النامية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن هذه اللقاءات الثنائية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية للمطارات وتبني التكنولوجيا الحديثة في صناعة الطيران المدني يُعدّان من الركائز الأساسية لدعم منظومة النقل الجوي العالمي.

كما شدد الوزير على أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية ودورها الريادي في مجال الطيران المدني.

وأوضح أن المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الدولي، الذي شهد حضورًا رفيع المستوى من مختلف دول العالم، أسهمت في تعزيز قنوات التواصل والتنسيق على المستويين الدولي والإقليمي مع مختلف التجمعات.