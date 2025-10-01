كل ما تريد معرفته عن إدمان الأغذية عالية المعالجة.. الأسباب والأعراض

إدمان الأغذية عالية المعالجة .. أورد موقع “أبونيت.دي” أن الأغذية عالية المعالجة تشمل الوجبات الخفيفة والوجبات السريعة والوجبات الجاهزة والوجبات سريعة التحضير.

أوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأغذية عالية المعالجة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المُكررة أو الدهون المُضافة، مشيرًا إلى أن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى استجابات تُشبه الإدمان عند عدم تناولها (أعراض انسحابية)، والتي تتمثل في أعراض جسدية كالصداع وأعراض نفسية كالتهيج والعصبية والعدوانية، وذلك على النحو الآتي:

أعراض إدمان الأغذية عالية المعالجة

- تنشيط نظام المكافأة: غالبا ما تحتوي الأطعمة المعالجة على مزيج من الدهون والسكر والملح، مما يُنشّط مركز المكافأة في الدماغ، ويؤدي إلى إفراز الدوبامين، على غرار المخدرات.

- إعادة برمجة الدماغ: يُمكن أن يُؤدي الاستهلاك المتكرر لهذه الأطعمة إلى “إعادة برمجة” في الدماغ، مما يجعل نظام المكافأة أكثر حساسية للدهون والسكر، ويُزيد من الرغبة الشديدة في تناولها.

- فقدان السيطرة والرغبة الشديدة في تناول الطعام: يمكن أن يؤدي هذا التفاعل العصبي إلى زيادة الشعور بفقدان السيطرة ويؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يدفع المصابين إلى تناول المزيد من الطعام أكثر مما ينوون.

أسباب إدمان الأغذية عالية المعالجة

أسباب مرتبطة بالإدمان

وتشمل العوامل المرتبطة بارتفاع خطر إدمان الأغذية عالية المعالجة:

السمنة، أكثر شيوعًا لدى الرجال منها لدى النساء

سوء الصحة البدنية، لدى الرجال والنساء

سوء الصحة النفسية، لا سيما لدى النساء

العزلة الاجتماعية، لدى كلا الجنسين

وإلى جانب خطر إدمانها، يرفع تناول الأغذية عالية المعالجة أيضًا خطر الإصابة بالسِمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان؛ نظرًا إلى أنها تُحفّز العمليات الالتهابية في الجسم وتؤدي إلى تغيرات سلبية على تركيبة البكتيريا المعوية (الميكروبيوم)، كما يلعب ارتفاع نسبة السكر والملح والدهون في العديد من الأغذية عالية المعالجة دورًا في ذلك.