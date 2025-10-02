محافظ الوادي الجديد يودّع أولياء أمور أوائل الشهادات والمعلمين الفائزين برحلات العمرة

في أجواءٍٍ روحانية عمّتها السعادة والبهجة، ودع اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الفوج الأول من المعلمين وأولياء أمور أوائل طلاب الشهادات ، الفائزين برحلات العمرة المُهداة من المحافظة، وذلك عقب أداء صلاة فجر اليوم الخميس بمدينة الخارجة، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، و الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، و الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، و الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المعتمرين من مراكز الخارجة والفرافرة وباريس، راجيًا لهم عمرةً مقبولة، ومتمنيًا لهم السلامة والدعاء لمصر قيادة وشعبا بدوام الأمن و الازدهار.

كما أشار إلى أن الفوج الثاني من الفائزين يشمل معلمي وأبناء مركزي الداخلة وبلاط، والمقرر مغادرته للأراضي المقدسة نهاية شهر أكتوبر الحالي.