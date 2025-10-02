ارتفاع المؤشرات الأوروبية في بداية الجلسة مستفيدة من الزخم الإيجابي

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات جلسة الخميس، الثاني من أكتوبر تشرين الأول، مستفيدة من الزخم الإيجابي في الجلسة السابقة.

ويتجه تركيز السوق على الإغلاق الحكومي في أميركا، بعد فشل الديمقراطيين بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، والديمقراطيين في التواصل إلى اتفاق قصير الأجل بشأن تمويل الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعني الإغلاق الحكومي في أميركا أن بيانات الوظائف عن سبتمبر أيلول لن تصدر يوم الجمعة كما كان مقرراً، مما يخيم على التوقعات بالنسبة للفدرالي قبل أسابيع من اجتماعه المقبل.

وعلى الصعيد الأوروبي، من المقرر صدور بيانات معدل البطالة وأرقام الموازنة الفرنسية في وقت لاحق اليوم.

وفيما يتعلق بأخبارالشركات، كشفت البريطانية للمواد الغذائية Tesco نتائج أفضل من التوقعات عن النصف الأول من العام الجاري، كما رفعت إرشاداتها التوجيهية للعام بأكمله بالخفض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس600 بنحو 0.6% إلى 568 نقطة.

كما ارتفع داكس الألماني 0.7% إلى 24287 نقطة، فيما استقر فوتسي البريطاني مسجلاً 9449 نقطة، وزاد كاك الفرنسي بنحو 0.9% إلى 8038 نقطة