الخارجية البريطانية: نعبر عن بالغ قلقنا إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة

عبرت الخارجية البريطانية، عن بالغ قلقها إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.





وأعلن أسطول الصمود وصول إحدى السفن والتي تُدعي "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة بنجاح.



وقال أسطول الصمود في بيان له إن السفينة "عمر المختار" تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية.

وكان أسطول الصمود في وقت لاحق ، ذكر أن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلاً بحرياً عن غزة.

وكان أسطول الصمود الدولي كشف عن أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتدت على 19 سفينة واعتقلت نشطاء كانوا على متنها، مشيرًا إلي أن نحو 30 قاربًا آخرين مازالت تبحر على بعد 46 ميلًا من سواحل غزة.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قواتها البحرية اعترضت عدداً من سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تعمل على نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي لضمان سلامتهم.