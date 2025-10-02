الأمن يداهم ناديا صحيا يُدار للأعمال المنافية للآداب في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

الأمن يداهم نادى صحى يدار للأعمال المنافية للآداب بالمعادى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص، سيدتان "إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول والأخرى لها معلومات جنائية") وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.