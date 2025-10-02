محافظ المنيا يوافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس ومساجد ومكتب بريد

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً موسعاً مع أهالي مراكز المحافظة، لمناقشة أكثر من 63 طلباً وشكوى مقدمة من المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز جسور التواصل المباشر مع الأهالي، وإيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلاتهم، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

واستعرض المحافظ عدداً من الشكاوى الجماهيرية التي تركزت حول استكمال مشروعات البنية التحتية، ورصف الطرق الداخلية، وتوصيل المرافق العامة، وتحسين خدمات النقل والمواقف، كما تناولت المطالب قضايا متعلقة بقطاعات التموين والتعليم والرعاية الصحية. وأكد المحافظ أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيراً إلى أن المحافظة تضم نحو 60٪ من إجمالي سكان محافظات المرحلة الثانية، بما يعزز جاهزيتها لتقديم خدمة صحية متكاملة.

وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح كدواني أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث يجري حالياً الانتهاء من أعمال توسعات وإحلال وتجديد عدد من المحطات والمنشآت الحيوية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.

وأصدر المحافظ عدداً من التكليفات العاجلة استجابة لمطالب الأهالي، تضمنت توصيل المياه والصرف الصحي لعدد من شوارع مدينة ديرمواس، وفرض غرامات فورية على سيارات النقل الثقيل المخالفة أعلى كوبري الجندية ببني مزار حفاظاً على سلامة الطرق والكباري، وفي مركز ملوي، وجّه المحافظ بتخصيص أرض لبناء مسجد على أملاك الدولة، واستكمال أعمال إنارة طريق جسر طراد النيل الرابط بين قريتي البياضية والروضة، إلى جانب الموافقة على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة بعزبة الشماس، مع دراسة إنشاء مخبز بلدي جديد لخدمة الأهالي.

كما شملت التكليفات إعادة سيارة المطافي إلى قرية أبوان بمركز مطاي عقب انتهاء مهامها بقرية منبال، مع دراسة طلبات توصيل الصرف الصحي لعدد من المنازل. وفي مركز أبوقرقاص، أعلن المحافظ إدراج موقع لإنشاء مكتب بريد جديد ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي القادم، وفي مركز سمالوط، فقد تم اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتوصيل مياه الشرب لقرية الشعراوية بشكل عاجل، واستكمال أعمال توصيل شبكة الصرف الصحي بشوارع سمالوط البلد، كما وجه المحافظ في مركز المنيا بفتح شارع جديد بعد إزالة التعديات في دماريس ومنطقة شلبي، مع مراجعة تراخيص المباني وإزالة المخالف منها، وحل مشكلة توصيل المياه بعدد من شوارع قرية طهنشا.

وأكد اللواء كدواني، أن الهدف من هذه اللقاءات الدورية هو تحقيق مبدأ الشفافية والمصارحة مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل في إطار القوانين المنظمة، مشدداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أهالي المنيا.