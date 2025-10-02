قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس ومساجد ومكتب بريد

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً موسعاً مع أهالي مراكز المحافظة، لمناقشة أكثر من 63 طلباً وشكوى مقدمة من المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز جسور التواصل المباشر مع الأهالي، وإيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلاتهم، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

واستعرض المحافظ عدداً من الشكاوى الجماهيرية التي تركزت حول استكمال مشروعات البنية التحتية، ورصف الطرق الداخلية، وتوصيل المرافق العامة، وتحسين خدمات النقل والمواقف، كما تناولت المطالب قضايا متعلقة بقطاعات التموين والتعليم والرعاية الصحية. وأكد المحافظ أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيراً إلى أن المحافظة تضم نحو 60٪ من إجمالي سكان محافظات المرحلة الثانية، بما يعزز جاهزيتها لتقديم خدمة صحية متكاملة.

وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح كدواني أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث يجري حالياً الانتهاء من أعمال توسعات وإحلال وتجديد عدد من المحطات والمنشآت الحيوية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.

وأصدر المحافظ عدداً من التكليفات العاجلة استجابة لمطالب الأهالي، تضمنت توصيل المياه والصرف الصحي لعدد من شوارع مدينة ديرمواس، وفرض غرامات فورية على سيارات النقل الثقيل المخالفة أعلى كوبري الجندية ببني مزار حفاظاً على سلامة الطرق والكباري، وفي مركز ملوي، وجّه المحافظ بتخصيص أرض لبناء مسجد على أملاك الدولة، واستكمال أعمال إنارة طريق جسر طراد النيل الرابط بين قريتي البياضية والروضة، إلى جانب الموافقة على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة بعزبة الشماس، مع دراسة إنشاء مخبز بلدي جديد لخدمة الأهالي.

كما شملت التكليفات إعادة سيارة المطافي إلى قرية أبوان بمركز مطاي عقب انتهاء مهامها بقرية منبال، مع دراسة طلبات توصيل الصرف الصحي لعدد من المنازل. وفي مركز أبوقرقاص، أعلن المحافظ إدراج موقع لإنشاء مكتب بريد جديد ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي القادم، وفي مركز سمالوط، فقد تم اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتوصيل مياه الشرب لقرية الشعراوية بشكل عاجل، واستكمال أعمال توصيل شبكة الصرف الصحي بشوارع سمالوط البلد، كما وجه المحافظ في مركز المنيا بفتح شارع جديد بعد إزالة التعديات في دماريس ومنطقة شلبي، مع مراجعة تراخيص المباني وإزالة المخالف منها، وحل مشكلة توصيل المياه بعدد من شوارع قرية طهنشا.

وأكد اللواء كدواني، أن الهدف من هذه اللقاءات الدورية هو تحقيق مبدأ الشفافية والمصارحة مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل في إطار القوانين المنظمة، مشدداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أهالي المنيا.

المنيا محافظ المنيا خدمة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محافظ أسوان: توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية

ندوة مديرية التربية والتعليم

تعليم المنوفية ينظم ندوة عن نصر أكتوبر .. قيمة خالدة في تاريخ مصر الحديث

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد