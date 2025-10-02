حنفي جبالي: أكتوبر ليس ذكرى بل عقيدة.. ومصر تمضي في معركة التنمية بروح النصر

في كلمته تحت قبة البرلمان، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قواتنا المسلحة لا تزال على العهد، لم تتخلّ عن مسؤولياتها، بل تخوض اليوم معارك لا تقل ضراوة، ضد الإرهاب والتطرف، جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة.



وقال جبالي:"قواتنا المسلحة لم تكتفِ بصنع المجد في الماضي، بل تواصل دورها الوطني العظيم حتى اليوم، بنفس العقيدة، وبنفس التضحية."

ذكرى أكتوبر امتداد لروح وطن لا يعرف الهزيمة

أكد رئيس مجلس النواب أن ذكرى السادس من أكتوبر هذا العام تحلّ ومصر تمضي قدمًا في طريق الإصلاح والتطوير والبناء، مشيرًا إلى أن ما تعلّمه المصريون من أكتوبر هو أن النصر لا يتحقق بالقوة فقط، بل بالصبر والتخطيط والإيمان والاتحاد.

وشدد على أن النصر العسكري لا يكتمل إلا بوجود دولة قوية، ذات مؤسسات راسخة، وشعب موحد خلف قيادته، قائلًا:

"هكذا علمتنا أكتوبر.. أن تحرير الأرض لا ينفصل عن صيانة الدولة الوطنية."

من معركة التحرير إلى معركة التقدم

أوضح جبالي أن روح أكتوبر تُشكّل مصدر إلهام لمصر في جميع تحدياتها، بدءًا من بناء الإنسان، مرورًا بمشروعات البنية التحتية، وصولًا إلى مواجهة الحروب الاقتصادية والإعلامية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسير على طريق التحديث والتنمية، مستلهمة من أكتوبر عقيدة النصر والانتصار على المستحيل.

البرلمان يجدد العهد.. ومصر لن تُهزم

وفي ختام كلمته، أعلن جبالي أن مجلس النواب بكل أعضائه، حكومةً وشعبًا، يجدد العهد في ذكرى أكتوبر، على المضي قدمًا لحماية الوطن واستقراره، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية، منيعة، صامدة أمام كل التحديات.

وختم قائلاً:"رحم الله شهداءنا، وحفظ جيشنا العظيم، وأدام على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان."

