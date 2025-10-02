الشرطة البريطانية: مصرع شخصين بحادث الهجوم على «كنيس يهودي» في مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية مصرع شخصين في حادثة الهجوم على الكنيس اليهودي في مانشستر.

وكانت صحيفة التلغراف أفادت في وقت لاحق ، بأن الشرطة أطلقت النار على مشتبه به بحادثة طعن كنيس يهودي في مانشستر ، مضيفة “ لكن يعتقد أنه لا يزال حيا”.

و‌ذكرت الصحيفة نقلا عن الشرطة البريطانية أن حادث الطعن تسبب في إصابة ‏4 أشخاص.

وكانت الشرطة البريطانية منذ قليل أعلنت، وقوع حادثة طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر، مشيرة إلى أنها على الفور دفعت بقواتها للسيطرة على الموقف في موقع الحادث.

وأوضحت شرطة مانشستر أن أشخاص عدة تعرضوا للطعن أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران.

ولاحقا، اعتقلت الشرطة البريطانية، 12 متظاهرا من أنصار منظمة "فلسطين أكشن"، خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.

وردّد المحتجون، هتافات مناهضة للحكومة البريطانية، أبرزها: "عارضوا الإبادة الجماعية، ادعموا فلسطين أكشن"، وذلك في إشارة إلى ما وصفوه بـ"تواطؤ بريطانيا مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في يوليو الماضي، حظر منظمة "فلسطين أكشن" وتصنيفها كجماعة إرهابية، عقب اقتحام عدد من أعضائها قاعدة جوية بريطانية وتخريب طائرات يعتقد أنها مخصصة لنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها السلطات، حيث ألقي القبض على مئات من أنصار المنظمة خلال الأسابيع الأخيرة.

