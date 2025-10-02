نقابة الأطباء البيطريين تكرم أعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر ..السبت

تنظم النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، حفلا لتكريم أبطال حرب أكتوبر من الأطباء البيطريين، وذلك يوم السبت المقبل، 4 أكتوبر 2025، تقديرا وعرفانا لما قدموه من تضحيات وطنية سطروا بها صفحات مشرفة في تاريخ مصر.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص النقابة العامة على الاحتفاء بأطبائها الذين شاركوا في الدفاع عن الوطن، إيمانا منها بدورهم الجليل ورسالتهم الإنسانية والوطنية، ومن المقرر أن يتضمن الحفل عددا من الفقرات المميزة التي تحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إلى جانب تكريم رموز من الأطباء البيطريين الذين ساهموا في هذا النصر العظيم.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن "تكريم أبطال أكتوبر من الأطباء البيطريين هو رسالة وفاء وعرفان بالجميل، فهم جزء أصيل من ملحمة النصر، وكان لهم دور بارز في خدمة الوطن سواء في ميدان القتال أو عبر مهنتهم التي لا تنفصل عن قضايا الصحة والأمن الغذائي، ونحن في النقابة العامة نعتز ونفخر بهم، ونعمل دائما على إبراز نماذجهم المشرفة للأجيال الجديدة، حتى يظل نصر أكتوبر رمزا متجددا للعزة والكرامة المصرية".

وأضاف النقيب العام، أن النقابة وهي تحتفي بأبطالها، تؤكد أن الطبيب البيطري لم يكن يوما بعيدا عن قضايا الوطن، بل كان في الصفوف الأمامية سواء في ميادين الحرب أو في معارك التنمية.

واختتم تصريحه مؤكدا أن تضحيات الأطباء البيطريين ستبقى خالدة في ذاكرة النقابة والمجتمع، ولتكون دافعا لشباب الأطباء البيطريين لاستكمال مسيرة العطاء والبناء.