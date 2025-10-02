البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:

أحمد سعد الدين رئسيا

عضوية كل من:

النائب إبراهيم الهنيدي

إيهاب الطماوي

طارق رضوان

محمد عبد العزيز

علاء عابد

عاطف ناصر

أحمد بهاء شلبي

أيمن أبو العلا

مها عبد الناصر

أميرة أبو شقة

ضياء الدين داود

أحمد الشرقاوي

يشارك في الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت:

المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية

المستشار وزير العدل

نقيب المحامين

المستشار محمد عبد العليم كفافي

ممثل عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة الفرعية وأحد المحامين المتخصصين في القانون الجنائي.

وتبدأ اجتماعات اللجنة يوم السبت القادم لإعادة دراسة نصوص القانون.