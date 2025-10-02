نائب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الحريات وتصون العدالة وتزيد ثقة المواطن بالدولة

شدد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دوماً للمواطن المصري، مشيداً بمطالبه بمزيد من الحريات الشخصية، وتوفير بدائل الحبس الاحتياطي، وتحقيق العدالة القضائية.

و لفت عابد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دولة القانون وصون الحقوق والحريات.

و قال النائب علاء عابد، إن هذه الاعتراضات، تؤكد إيمان الرئيس العميق بالإصلاح التشريعي بما يخدم المجتمع ويحقق العدالة الناجزة.

تابع علاء عابد ، إلى أن هذه التوجيهات انعكست أيضا بشكل مباشر على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ورسخت شعوراً عاماً بالاطمئنان تجاه استقلال القضاء وتكريس مبادئ العدالة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية