تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
بث مباشر: النواب يناقش ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

هاجر ابراهيم

حرصا من موقع صدي البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا لمناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وألقى  المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد.

و قال خلال الجلسة العامة للمجلس " تطلُّ علينا بعدَ أيامٍ قليلةٍ ذكرى خالدةً في سجلِّ الزمنِ، ذكرى السادسِ من أكتوبر، اليومُ الذي أشرقتْ فيه شمسُ الحريةِ على أرضِ سيناءَ الطاهرةِ،بعد أن توهَّم المعتدونَ أن بريقَ السلاحِ سيُعمي أبصارَ الحقِّ، وأن حصونَهم التي شيدوها على الضفةِ الشرقيةِ من القناة ستظلُّ عصيّةً على الاقتحامِ، فإذا بأبطالِ مصرَ يُسطرون بدمائهم ملحمةً أسطوريةً أبهرتْ العالمَ،وبدَّدوا أوهامًا طالما تردَّد صداها، وأثبتوا أن إرادةَ الشعوبِ أعظمُ من ترسانةِ الحديدِ والنارِ.

و تابع خلال الجلسة العامة " لم يكن السادسُ من أكتوبرَ يومًا عابرًافي صفحاتِ التاريخِ، بل كان فجرًا جديدًا للأمةِ بأسرِها؛ يومًا تكسرتْ فيه أوهامُ التفوقِ، وتجلَّتْ فيه أبهى معاني العزةِ والكرامةِ، وامتزجتْ دماءُ الشهداءِ بترابِ سيناءَ، فصارتْ كلُّ حبةِ رملٍ هناك قصةَ بطولةٍ، وصار النصرُ حكايةَ أمةٍ بأكملِها.

و قال " إن هذا النصرَ لم يكن وليدَ لحظةٍ عابرةٍ، بل كان ثمرةَ إعدادٍ طويلٍ، وصبرٍ مريرٍ، ووحدةٍ وطنيةٍ صلبةٍ، جمعتْ المصريينَ على قلبِ رجلٍ واحدٍ: من الجيشِ
إلى الشعبِ، ومن المسجدِ إلى الكنيسةِ، ومن القريةِ إلى المدينةِ، حتى غدتْ مصرُ كلُّها خندقًا واحدًا وميدانًا واحدًا.

