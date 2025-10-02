ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها

ينشر “صدى البلد” تشكيل اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها:
١- المستشار/ أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) رئيس اللجنة الخاصة
٢- النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).
٣- النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).
٤- النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).
٥- النائب/ محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).
٦- النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).
٧- النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)
٨- النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).
٩- النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).
١٠- النائبة/ مها عبدالناصر.
١١- النائبة/ أميرة أبو شقة.
١٢- النائب/ ضياء الدين داود.
١٣- النائب/ أحمد الشرقاوي.
وسيشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من:
١- المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية.
٢- المستشار وزير العدل.
٣- نقيب المحامين.
٤- المستشار/ محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية).
٥- ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.
٦- ممثل عن النيابة العامة.
٧- ممثل عن وزارة الداخلية.
٨- ممثل عن وزارة الاتصالات.
٩- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
١٠- ممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
١١- د. محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).